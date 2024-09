Fermo pesca a Termoli per le vongole fino al 30 novembre

Si prolunga lo "stop" per la pesca dei molluschi bivalvi con ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli.

Il fermo prosegue dal 26 settembre fino al 30 novembre. Il riferimento è alle vongole, anche mediante le imbarcazioni professionali abilitate con il sistema draga idraulica (attrezzo Hmd).

Le barche abilitate all'esercizio con altri attrezzi, oltre alla draga idraulica, possono optare per la continuazione della pesca anche nel periodo di interruzione previo sbarco delle attrezzature per i molluschi bivalvi attraverso apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità Marittima.

L'armatore è chiamato a dare comunicazione scritta alla Capitaneria di porto di Termoli. L'ordinanza non si applica alla pesca eseguita per scopi scientifici e di ricerca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA