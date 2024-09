Scuola e inclusione, 90 docenti a giornate di formazione ad Atri

Con oltre 90 docenti si è concluso oggi, al Liceo Illuminati di Atri (Teramo), il percorso formativo di quattro giorni dedicato al tema dell'inclusione per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Teramo. Obiettivo di questa esperienza formativa immersiva, grazie alle risorse messe in campo dalla Regione Abruzzo nell'ambito di "interventi e iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico, di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", è quello di approfondire i delicati aspetti che la Scuola italiana è chiamata ad affrontare relativamente alla didattica inclusiva e con particolare riguardo al nuovo PEI secondo le modifiche al D.L. 153/23.

Gli insegnanti hanno potuto fruire, gratuitamente e con riconoscimento dei crediti formativi, degli interventi di studiosi ed esperti che hanno indagato aspetti particolari della tematica della didattica inclusiva. Attraverso un approccio multidisciplinare, che ha preso in considerazione l'evoluzione normativa e aspetti peculiari della sua applicazione nei contesti scolastici e della medicina scolastica, è stata fatta piena luce sui cambiamenti in atto e su approcci didattici innovativi che hanno già dato i propri frutti in diversi territori italiani. Si sono alternati in questo percorso di 3 ore pomeridiane nelle 4 giornate Evelina Chiocca, presidente del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e Osservatorio 182; Fabio Filosofi, ricercatore - post-doc in Pedagogia Speciale all'Università degli Studi di Trento; Vincenzo Antonio Gallo, docente specializzato per le attività di sostegno didattico e formatore; Silvia Nanni, professoressa associata in Pedagogia generale e sociale Università degli Studi dell'Aquila; Mariapia Pierfelice, referente Associazione Italiana Epilessia, sede interregionale Abruzzo e Molise; Chiara Caucci, NPI Responsabile UOSD Neuropsichiatria Infantile Teramo; Marco Sposato, neuropsichiatra infantile UOSD NPI Teramo; Elena Aloisi, dirigente Psicologa UOSD NPI Teramo; Raffaella Della Cagna, Dirigente Medico UOSD NPI Teramo; Casto Di Bonaventura, presidente Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. L'evento di presentazione del percorso rivolto a docenti e famiglie del territorio aquilano si terrà il prossimo 12 ottobre a L'Aquila nella sala Ipogea del Consiglio regionale d'Abruzzo.

INCLUDI_AMO_CI è una delle azioni previste nel progetto "INCLUDIAMO" del quale Autismo Abruzzo Aps è promotrice e partner; il progetto è finanziato da Regione Abruzzo.



