Giunta Abruzzo: istituita unità per ridurre le liste attesa

La Giunta regionale d'Abruzzo, riunita ieri in seduta ordinaria, su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha istituito l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie" stabilendo la composizione dello stesso organismo con personale regionale. L'esecutivo regionale corre ai ripari su una tematica per la quale la Procura della repubblica di Pescara ha aperto un'inchiesta nei mesi scorsi.

L'organismo: alla presidenza l'assessore regionale preposto alla tutela della Salute. I componenti: per la Regione Abruzzo - Dipartimento Sanità, il direttore del dipartimento, il dirigente del servizio Flussi informativi e sanità digitale, il dirigente del servizio Programmazione socio-sanitaria, il dirigente del servizio Risorse umane del SSR. Per l'Agenzia sanitaria regionale: il direttore. Per le Asl: i direttori sanitari e i direttori amministrativi. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un'unità di personale, area istruttori, afferente alla direzione del dipartimento Sanità, da individuare con successivo provvedimento del Direttore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA