Il disastro di Rigopiano, nuovo podcast di Trincia di Sky Tg24

È stata una tragica fatalità, oppure quelle persone non dovevano trovarsi lì? Perché nessuno ha liberato dalla neve la loro unica via di fuga? Molte cose non hanno funzionato, e non solo quel giorno. Sono le 16.49 del 18 gennaio 2017, quando una valanga travolge l'hotel Rigopiano a Farindola, in Abruzzo, radendolo al suolo e uccidendo 29 delle 40 persone che si trovavano al suo interno, intrappolate per ore, tra neve e detriti. Pablo Trincia sceglie di raccontare questo incedibile dramma con 'E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano', il nuovo podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media.

Otto episodi, uno al giorno, che saranno disponibili in anteprima a partire dal 28 settembre per tutti i lettori di Sky TG24 Insider, il nuovo spazio editoriale di approfondimento digitale della testata disponibile nell'apposita sezione 'premium' del sito skytg24.it, offerto da Sky Extra per i clienti Sky. Dal 14 ottobre il podcast sarà disponibile sul sito skytg24.it e su tutte le principali piattaforme di streaming. A fine novembre è poi attesa la docuserie Sky Original dedicata al disastro di Rigopiano e sempre narrata da Pablo Trincia.

Dopo il successo di 'Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps', la serie podcast più ascoltata d'Italia e 'Sangue Loro - Il ragazzo mandato a uccidere', sulla stagione terroristica che ha investito Roma negli anni '80, Pablo Trincia torna con una nuova storia, raccontando una grande tragedia collettiva: la valanga che ha mietuto più vittime nella storia del nostro Appennino e la seconda più disastrosa in Europa. Il podcast-inchiesta indaga nella tragedia con un meticoloso lavoro di ricostruzione, esaminando un'immensa mole di materiale raccolto. È scritto da Pablo Trincia con Debora Campanella, creative producer è Audrey Gouband, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi.

La storia, che parte delle ore tragiche dell'incidente, si sviluppa grazie al racconto dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime, tra cui: Francesca Bronzi, estratta viva dopo circa 50 ore; Emira De Acetis, moglie di Roberto Del Rosso, proprietario dell'hotel; Rossella Del Rosso, sorella di Roberto; Pasquale Iannetti, guida alpina e membro della commissione regionale che nel 1992 aveva fatto nascere la legge regionale nota come 'Carta valanga' prima nel suo genere in Italia ma mai applicata fino al 2021, 4 anni dopo la tragedia di Rigopiano; Giampaolo Matrone, estratto vivo da sotto le macerie il 21 gennaio 2017, dopo 62 ore; Giampiero Parete, il primo a chiamare i soccorsi alle ore 17:08 senza essere creduto nell'immediato; Fabio Salzetta, manutentore dell'hotel, sopravvissuto perché fuori dalla struttura e Marco De Felici e Fabio Tabanella, del Comando dei Vigili del Fuoco; Il podcast è arricchito da testimonianze inedite e audio, condivisi proprio dalle famiglie coinvolte nella tragedia, così come fondamentali si sono rivelate le testimonianze e i materiali d'archivio dei soccorritori e gli atti processuali, per offrire un contributo di verità all'opinione pubblica su una vicenda che appare, ancora oggi, inspiegabile.



