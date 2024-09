Dissesto idrogeologico, intesa fra Comuni Chieti e Bucchianico

È stato firmato a Chieti un accordo di collaborazione fra i Comuni di Chieti e di Bucchianico per affrontare il dissesto idrogeologico che affligge i rispettivi territori. Nell'ambito dell'accordo, di durata triennale, le due amministrazioni si impegnano ad attivare forme di collaborazione finalizzate a ottenere finanziamenti per la ricostruzione degli edifici soggetti a delocalizzazione a causa degli eventi del maggio 2023 che hanno portato al riconoscimento dello stato di emergenza. In particolare i due Comuni potranno fra l'altro elaborare documenti, analisi e studi comuni e sottoscrivere istanze congiunte. "Alle quattro Province sono stati riconosciuti poco più di 4 milioni di euro, un milione è la somma che spetterà alla provincia di Chieti, circa 800.000 euro per il capoluogo e il resto per Bucchianico, evidenziate come emergenze su cui intervenire - ha detto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara - Insieme da oggi in poi ragioneremo sull'impiego e sugli atti che i nostri uffici porteranno avanti, che ringrazio per l'enorme lavoro svolto. Non solo, l'idea è quella di guardare al futuro di queste aree ferite, lo faremo studiando gli strumenti migliori per arrivare a una delocalizzazione che ci darà la possibilità di cambiare le sorti del quartiere.

Questa è la sfida che ci aspetta per il futuro".

"Per Bucchianico il problema è analogo a quello di Chieti, sebbene ridotto - ha spiegato il sindaco di Bucchianico, Renzo Di Lizio - nel 2017 abbiamo vissuto un'esperienza simile che dal 2022 in poi ci ha visto iniziare una serie di attività dalla progettazione per la mitigazione e ora speriamo di poter attivare tutti i lavori relativi. L'intesa nasce perché questo tema, vissuto, sentito e condiviso da entrambi, deve portare a una risposta capace di coniugare al futuro il destino dei territori interessati dal fenomeno e dei cittadini che hanno perso casa, fatto sacrifici e investimenti".



