Braccio destro boss in biblioteca, posti di blocco a Sulmona

Posti di blocco a ridosso del carcere di massima sicurezza di Sulmona (L'Aquila): è una delle iniziative decise nel corso del vertice sulla sicurezza tenutosi questa mattina in Municipio a Sulmona, alla presenza del prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, del questore dell'Aquila, Enrico De Simone, del procuratore capo della repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, del sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, e dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Il gruppo interforze antimafia, ha assicurato il prefetto, sta monitorando tutti i fronti sul territorio provinciale dove, nei giorni scorsi, è emerso il caso di Leonardo Ciaccio - braccio destro del boss Matteo Messina Denaro - che da maggio si trova nella biblioteca del polo museale diocesano come volontario, dopo aver ottenuto la semilibertà dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, provvedimento, quest'ultimo, impugnato dalla procura generale della Corte di Cassazione.

"La massima autorità ha assicurato attenzione a questo e altri casi, anche attraverso un rafforzamento di controlli sul territorio, per i possibili contatti che il detenuto potrebbe avere. È quello che avevo chiesto alle forze dell'ordine" ha dichiarato il sindaco Di Piero. Nei giorni scorsi la consigliera comunale Teresa Nannarone aveva chiesto al sindaco di attivarsi con le istituzioni preposte per sospendere o revocare la convenzione per lavori di pubblica utilità con soggetti condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso.





