Schael, 'ecco il nostro nuovo impegno su Vasto'

"Quello di Vasto non è un ospedale di periferia. Non lo è per qualità e quantità delle prestazioni offerte, per la capacità di lavoro espressa dai professionisti e non da ultimo per il ruolo strategico che ad esso viene attribuito concretamente dalla Direzione aziendale". Queste le prime parole pronunciate dal Direttore generale della Asl Thomas Schael nel corso dell'incontro stampa che si è svolto questa mattina presso la Sala Riunioni della Direzione medica del 'San Pio', alla presenza del Direttore sanitario Flavia Pirola.

L'incontro con i giornalisti è stato cercato con una finalità chiara: dimostrare, attraverso le scelte compiute e i provvedimenti adottati che l'ospedale di Vasto rappresenta un tassello importante nell'offerta assistenziale della provincia di Chieti, e soprattutto con una solida prospettiva di futuro.

"Essere in piano di rientro non limita la nostra volontà di spesa - ha aggiunto Schael - sia sul fronte del personale che delle tecnologie. Proprio oggi adottiamo la delibera di nomina del nuovo Direttore della Neurologia, nella persona di Laura Bonanni, professore ordinario all'Università di Chieti che vanta un prestigioso curriculum anche sul fronte della ricerca. Sono in fase di pubblicazione in Gazzetta i concorsi per primari di Ginecologia e Chirurgia, e a ruota seguono Pronto Soccorso, Medicina e Oncologia. Ancora: è in corso in queste ore la selezione per dirigenti medici di anestesia e rianimazione da assumere con contratto a termine, nelle more dell'espletamento del concorso per il tempo indeterminato. Altri bandi riguardano Medicina e Cardiologia, mentre a Ortopedia arrivano due nuove unità, una a ottobre e l'altra a gennaio, così come altri due specialisti avrà la Radiologia. I volumi di prestazioni prodotti sia dalla diagnostica radiologica che dall'area chirurgica di questo ospedale, superiore ad altri, sorreggono le scelte di rafforzamento degli organici che abbiamo compiuto, così come quelle di adeguamento delle tecnologie. Ho autorizzato l'acquisto di nuovi strumenti per la Gastroenterologia, mentre è cosa nota il rinnovo di tutte le macchine pesanti della Radiologia, che sul fronte dell'abbattimento delle liste d'attesa ha fatto uno straordinario lavoro: nei primi otto mesi di quest'anno è più che raddoppiato il numero degli esami di risonanza magnetica, arrivate a 1.852, così come sono in crescita le Tac e Cardio Tac. Anche le diagnostiche di San Salvo hanno incrementato notevolmente l'attività, e ringrazio tecnici e medici per aver lavorato senza risparmiarsi nelle ore serali, come chiesto dalla Regione, e con turni aggiuntivi. Durante l'estate sono state diverse le unità operative poste sotto stress dalla maggiore affluenza di utenti in ospedale, e devo ringraziare il nostro personale per aver dato il massimo.

Desidero, però, rassicurare tutti sul ripristino di condizioni di lavoro normali da qui in avanti, con turni regolari grazie alla sinergia con i Dipartimenti aziendali e alle nuove assunzioni".

Il vertice aziendale farà sentire la propria presenza anche fisica a Vasto, dove Flavia Pirola sarà in ospedale tutte le settimane, a cadenza fissa. "Il confronto costante con i nostri professionisti ci farà lavorare meglio - ha detto il direttore sanitario - e soprattutto nella prospettiva del nuovo ospedale che fra qualche anno avrà questa città. Una realtà progettata nel segno del futuro e con una dotazione tecnologica superlativa, che presto sarà anche presentata nel dettaglio agli operatori".



