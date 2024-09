Ricerca e solidarietà, all'Aquila la 'Fitwalking for Ail'

Una camminata nel centro storico dell'Aquila in favore dell'Ail è in programma sabato 28 settembre.

L'iniziativa, dal titolo 'Fitwalking for Ail' è concepita a livello nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica a ridosso della Giornata mondiale della Leucemia mieloide cronica che si celebra ogni anno il 22 settembre. La passeggiata solidale non competitiva è di 3-5 chilometri e si propone come occasione di incontro e condivisione per famiglie, per pazienti e caregiver, per i volontari, e per tutti coloro che vorranno esprimere il proprio sostegno alla causa.

Il percorso previsto, con partenza e arrivo nel piazzale di Collemaggio, si snoda nel centro storico della città, dove si potranno ammirare alcune strutture architettoniche già risanate dopo il terribile sisma del 2009, ma anche vedere le ferite ancora aperte.

Al momento hanno aderito alla manifestazione ben 35 sezioni Ail, con un grande numero di partecipanti in tutto il Paese, segno concreto della presa di coscienza del valore fondamentale della Ricerca per donare la speranza a chi lotta duramente contro la Leucemia e ogni malattia ematologica. Il raduno è al piazzale di Collemaggio alle 9.

La quota di iscrizione solidale è di 10 euro e ci si può iscrivere alla sede Ail L'Aquila all'ospedale San Salvatore (telefono 334.1409723) entro venerdì, oppure al gazebo Ail di Collemaggio che sarà allestito proprio sabato 28. Domenica scorsa, invece, l'Università degli studi dell'Aquila ha organizzato la Street Science Running, un'altra non competitiva tra le vie del centro storico.



