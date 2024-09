In corso lavori su strade provinciali del distretto Ortonese

Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle strade della Provincia di Chieti. In corso e in via di ultimazione, in particolare, i lavori nel distretto manutentivo 1 "Ortonese" per circa 270.000 euro. Si tratta di quelli sulla strada provinciale S.P. 66 "Ripari di Giobbe", intervento su un tratto di circa 1,5 km con un investimento di 130.000 euro; S.P. 50 "Colombo", lavori su circa 700 metri per un importo di 68.000 euro; S.P. 27 Torre Ciarrapico, nel comune di Francavilla al Mare, lavori su circa 500 metri, con successiva asfaltatura, investimento di 70.000 euro.

"Proseguiamo il nostro impegno per migliorare la rete stradale provinciale - fa sapere il consigliere delegato al distretto 1 Ortonese Angelo Radica - nonostante i fondi assolutamente insufficienti per gestire un patrimonio stradale di circa 1600km complessivi".



