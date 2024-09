Da gennaio stagione di prosa 2025 del Marrucino di Chieti

Decine di interpreti e registi tra i quali Franco Branciaroli, Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Milena Vukotic, Angela Finocchiaro, Emma Dante, Michele Placido, Ambra Angiolini, Massimo Ghini, Riccardo Rossi, Marco Bocci, Pierpaolo Spollon saranno alcuni dei protagonisti della stagione di prosa 2025 del teatro Marrucino di Chieti, firmata per il quarto anno consecutivo dal compositore e regista abruzzese Davide Cavuti e realizzata in collaborazione con 'MuTeArt produzioni'.

In cartellone, che si aprirà il 4 gennaio e si chiuderà il 10 maggio, anche la prima nazionale dello spettacolo 'Il mio nome è Tango' con Marco Bocci e la regia e la musica di Cavuti e la sezione speciale 'Il Cinema incontra il Teatro' che si chiuderà con Michele Placido, che celebrerà i cinquant'anni di carriera al Marrucino portando in scena 'Trilogia di un visionario"'.

La sezione 'Il Cinema incontra il Teatro', ideata da Cavuti nel 2022 in omaggio al regista Anton Giulio Majano, ha già avuto come ospiti Edoardo Leo, Vanessa Gravina, Rocco Papaleo.

"L'auspicio è che, in primis - dichiara Cavuti - il pubblico sia sempre più ampio a teatro lo spazio preminente per la comunicazione e per favorire l'incontro sociale, dove percepire il senso di realismo e di concretezza delle opere proposte in totale libertà e senza schemi, pervasi di uno spirito che ci metta in comunione con i sogni, così da coglierne il riverbero sui volti dei personaggi che danno voce alle storie stesse.

Attraverso gli spettacoli che verranno inscenati, cercheremo di pennellare e condividere idee, forme, dimensioni e identità del quotidiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA