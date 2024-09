Ubriaco e drogato provoca incidente mortale, denunciato

Guidava in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica per avere assunto sostanze stupefacenti il conducente della Volkswagen Golf che nella serata di sabato scorso si è schiantata contro una banchina, sulla ss 5 Tiburtina-Valeria, all'altezza del bivio per Cerchio (L'Aquila): nell'incidente ha perso la vita il 22enne di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), Mattia Fracassi. Gli esami ematici e tossicologici svolti nell'ospedale di Avezzano hanno accertato che il conducente dell'auto, un 31enne del posto, aveva assunto alcol e droga prima di mettersi al volante.

Per questo i carabinieri della compagnia di Avezzano, che stanno indagando sull'incidente, lo hanno denunciato alla procura della repubblica che, a sua volta, ha aperto due fascicoli a carico del giovane: uno per omicidio stradale e l'altro per la guida in stato di ebrezza ed alterazione.

Nei prossimi giorni il procuratore, Maurizio Maria Cerrato, chiederà la misura cautelare come atto dovuto. Il 31enne è ricoverato in prognosi riservata nel presidio ospedaliero marsicano. Nell'incidente è rimasta ferita anche una ragazza di 20 anni, non in pericolo di vita, ricoverata nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA