Teatro Off, 10 serate per la stagione 2024/25 ad Avezzano

Maurizio Mattioli, Paola Minaccioni, Edoardo Siravo sono tra i protagonisti della settima stagione di prosa indipendente del Teatro Off di Avezzano (L'Aquila), al via venerdì 25 ottobre, al Castello Orsini Colonna.

Il cartellone 2024/2025 di dieci spettacoli, promosso dalla compagnia Teatranti Tra Tanti, in convenzione con il Comune di Avezzano e con il supporto della Regione Abruzzo e della Fondazione Carispaq, è stato presentato all''Auditorium Centro servizi culturali. Il primo spettacolo in cartellone, venerdì 25 ottobre alle 21, è 'Tutto in un tempo piccolo' con Maurizio Mattioli e Alberto Laurenti. Vede un omaggio a Franco Califano.

L'anteprima di stagione è a ingresso gratuito. Si prosegue venerdì 15 novembre (ore 21) con 'Falstaff e le allegre comari di Windsor' con Edoardo Siravo e la compagnia Mauro Sturno, mentre domenica 1° dicembre (ore 18) sarà la volta dell'ironia dello spettacolo 'Uscirò dalla tua vita in taxi' con Marco Cavallaro, Maddalena Rizzi, Bruno Governale e Alessandra Cavallari. Sarà 'Sciaboletta. La fuga del Re' di e con Alessandro Biasioli a inaugurare, l'anno nuovo il 10 gennaio 2025 (ore 21), prima di lasciare spazio il 1° febbraio (ore 21), a Paola Minaccioni, protagonista di 'Elena, la matta' in un testo teatrale di Elisabetta Fiorito.

Il mese di marzo sarà caratterizzato, invece, da due spettacoli: venerdì 7 marzo (ore 21) andrà in scena 'Tre giorni' di Federico Malvaldi e con Daniele Paoloni, Francesca Astrei, Veronica Rivolta e Renato Civello, mentre sabato 22 marzo (ore 21) sarà di scena lo spettacolo 'Anna Karenina. Le donne e la passione' di Alberto Bassetti, con Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacovielli, Alioscia Viccaro. Venerdì 11 aprile (ore 21), invece, sul palco del Castello Orsini 'Drained (Sdrenati)' di Niccolò Sordi e con Andrea Avanzi, Valeria Barreca e Paolo Zaccaria. Lo spettacolo 'I 39 scalini', prodotto da Teatranti Tra Tanti, concluderà la stagione 2024/25 venerdì 16 maggio 2025 (ore 21). Alla presentazione, hanno partecipato il direttore artistico Alessandro Martorelli e alla project manager Cinzia Pace, oltre all'assessore del Comune di Avezzano Pierluigi Di Stefano e Pierluigi Panunzi (fondazione Carispaq).

Presente anche l'attore Siravo.



