Gran Sasso, ancora senza esito le ricerche dell'escursionista

Sono proseguite anche oggi le ricerche del 35enne di Roseto degli Abruzzi (Teramo) disperso al rientro da un'escursione sulla vetta del Gran Sasso iniziata sabato scorso. Le operazioni, che al momento hanno dato esito negativo, sono state sospese nel pomeriggio a causa della fitta nebbia presente in zona e, fanno sapere i Vigili del Fuoco, riprenderanno domattina alle prime luci del giorno.

Nella zona è sempre operativo il furgone UCL (Unità di Comando Locale), con funzioni di Posto di Comando Avanzato, gestito da personale esperto in Topografia Applicata al Soccorso, che ha coordinato diverse squadre per un totale di oltre 30 unità qualificate. Alle ricerche hanno partecipato squadre a terra di Vigili del fuoco, tecnici del Cnsas, due squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza e Carabinieri di Pietracamela (Teramo). Sono stati impiegati anche due droni e due unità cinofile dei vigili del fuoco.

L'area interessata dalle ricerche è stata perlustrata dall'alto da un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Pescara e da un elicottero del 118.



