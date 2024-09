Ecomob: a Termoli mobilità sostenibile e raccolta differenziata

Tre giorni di expo, due tavole rotonde sul futuro del turismo, auto elettriche e bici-staffetta ciclistica. E' Ecomob 2024, evento dedicato alla mobilità sostenibile, turismo attivo e Green-economy, presentato questa mattina in Comune a Termoli.

La manifestazione si terrà dal 27 al 29 settembre, in Piazza Monumento, dove saranno allestiti diversi stand. Anche la Polizia municipale della città parteciperà con un proprio spazio.

Per la prima volta l'evento, che finora si è tenuto a Pescara, arriva a Termoli dove si svolgerà in collaborazione con il Comune. La tre giorni vedrà la partecipazione di imprese del settore tra cui Rieco, società appaltatrice della raccolta differenziata della città. Il 27 settembre, alle ore 18, partirà da Termoli la bicistaffetta con 50 ciclisti che arriveranno da tutta Italia e pedaleranno fino a Bari.

"E' sicuramente un evento da seguire - dichiara l'assessore comunale all'Ambiente Silvana Ciciola - per migliorare il nostro rapporto con l'ambiente e apprendere le novità di un settore in grande crescita come quello della Green-economy, del riciclo e del riuso. Cercheremo di incentivare questo tipo di attività.

Riciclare è una forma di civiltà. I ragazzi vanno ascoltati per capire le loro esigenze e questa può essere un'attività importante".



