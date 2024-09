Brioni, riapre a Penne la scuola di Alta Sartoria 'Fonticoli'

La Scuola di Alta Sartoria 'Nazareno Fonticoli' riapre i battenti a Penne (Pescara), presso la sede della Fondazione Brioni, con l'impegno di preservare e coltivare il know-how sartoriale attraverso la formazione di nuove generazioni di sarti: sedici talenti, selezionati tra giovani diplomati, diventeranno apprendisti sotto la guida di maestri sarti e di docenti tecnici. Il percorso biennale ha una durata di 1.300 ore per ciascun anno di formazione. A renderlo noto è la Brioni.

"Questa storica istituzione, originariamente fondata nel 1985 - si legge in una nota - è intitolata in onore di Fonticoli, maestro sarto ed imprenditore visionario, che ha fondato Brioni con il partner in affari Gaetano Savini, ideando un connubio di competenze tecniche e imprenditorialità creativa che definiscono la tradizione e ancora oggi guida il marchio".

Durante le lezioni in aula e in laboratorio, gli studenti apprenderanno ogni segreto necessario per trasformare la loro creatività in abiti impeccabili: dalla rilevazione delle misure al collaudo finale, combinando abilmente tutti gli elementi del processo di ideazione, sviluppo e realizzazione dei capi. Al termine del ciclo di studi ogni studente può decidere di intraprendere nuove opportunità professionali quali: il sarto modellista, il responsabile di sezione e responsabile di reparto, il sarto itinerante ed in ultimo il maestro sarto, diventando così ambasciatore e custode dell'arte sartoriale appresa.

"La missione della scuola - si prosegue nella nota - è impartire un'educazione di eccellenza nell'arte della sartoria e di instillare nei suoi studenti un profondo senso di orgoglio e di appartenenza a questa nobile tradizione, entrando a far parte di una comunità di artigiani che tramandano questi valori in ogni loro creazione. Il programma ha una dimensione internazionale, sia come accademia interna per i nostri sarti delle boutique in tutto il mondo, sia attraverso collaborazioni con scuole di design".

"Con la riapertura della Scuola di Alta Sartoria Nazareno Fonticoli, siamo orgogliosi di continuare a condividere l'eccezionale storia e la bellezza dell'arte sartoriale con i giovani che diventeranno i sarti di domani - ha dichiarato l' amministratore delegato di Brioni, Mehdi Benabadji -. L'essenza della sartorialità è intrinsecamente legata alla nostra identità e investire in questi giovani talenti per promuovere questo retaggio di eleganza maschile, tocco personale e squisita maestria artigianale è per noi inestimabile".



