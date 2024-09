Screening gratuito per osteoporosi in stazione a Popoli Terme

Il Comune di Popoli Terme (Pescara) ha organizzato per martedì prossimo, 24 settembre, dalle 9 alle 12, uno screening gratuito per la prevenzione dell'osteoporosi.

L'esame medico si terrà presso i locali multiservizi della stazione e rappresenta un'importante opportunità per tutta la popolazione.

Si tratta di un esame rapido e indolore che permette di prevenire, diagnosticare e controllare l'evoluzione dell'osteoporosi. Attraverso l'emissione di ultrasuoni che attraversano l'osso, la MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) è in grado di valutare la mineralizzazione e la densità dell'osso, individuando eventuali scostamenti dai valori standard.

Tutti i cittadini interessati possono prenotarsi al numero 339.4641606.

Quella di Popoli Terme è l'unica stazione abruzzese individuata nel progetto pilota Fs "Stazioni del Territorio" che interesserà 20 scali ferroviari sull'intero territorio nazionale. Inaugurata ad aprile scorso, la stazione modello Popoli-Vittorito (Pescara) è diventata un hub dei servizi. Al piano terra ci sono gli spazi per tre ambulatori riservati a servizi sanitari forniti da farmacisti e medici di medicina generale e servizi sociali affidati ad associazioni del terzo settore. Nella stazione ferroviaria ci saranno un punto per vaccinazioni e/o screening, uno sportello dedicato a telemedicina, elettrocardiogramma, holter cardiaco-pressorio legato anche ad attività sportive, punto di ascolto con psicologi e un Centro antiviolenza.



