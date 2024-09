Incidente sulla Tiburtina, morto un 22enne

Incidente mortale questa notte sulla strada Tiburtina Valeria, nelle vicinanze del bivio per Cerchio, nell'Aquilano. A perdere la vita è stato Mattia Fracassi, 22enne di San Benedetto dei Marsi che viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf, assieme al conducente di 31 anni e ad un'altra passeggera di 20. Stando alla ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Celano, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, è venuto fuori che, nel tratto compreso tra San Benedetto dei Marsi e Cerchio, l'auto con a bordo i tre giovani è uscita fuori strada, per cause ancora da accertare, finendo contro il guardrail. Fracassi è deceduto poco dopo nell'ospedale di Avezzano, dove è stato trasferito in ambulanza assieme agli altri due feriti in prognosi riservata.

Il 22enne, che è stato sbalzato dall'abitacolo ed è finito sotto la vettura, non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni interne. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti. "Andarsene a soli 22 anni è impossibile, è impensabile. In questo pazzo mondo capovolto ci sono quei momenti in cui tutto appare vano, senza un senso, ingiusto", ha scritto sui social Antonio Cerasani, il sindaco di San Benedetto dei Marsi.



