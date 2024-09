G7: D'Eramo, straordinaria vetrina per produzioni abruzzesi

"Una straordinaria vetrina per le produzioni di grande qualità del territorio abruzzese, per far conoscere a un pubblico sempre più vasto la ricchezza enogastronomica delle diverse province della regione e i suoi prodotti di eccellenza". Così il sottosegretario al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Luigi D'Eramo, presente in località Ortigia a Siracusa, impegnato nelle iniziative di 'Divinazione Expo 24', nell'ambito del G7 Agricoltura e Pesca. Il sottosegretario, aquilano, esponente della Lega, ha visitato lo stand della Regione Abruzzo allestito in occasione dell'evento di Siracusa. "Uno spazio che racconta le tante tipicità della nostra terra, dall'olio alla ventricina al tartufo, dai formaggi agli arrosticini, dal peperone dolce allo zafferano. Un ringraziamento al vicepresidente della Giunta e assessore regionale all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, per il lavoro e l'impegno nella promozione dell'agroalimentare dei nostri territori".

Ad accogliere il sottosegretario anche il maestro pasticcere abruzzese Federico Anzellotti il quale ha presentato la special edition G7 del Panettone d'Abruzzo che racconta la storia della regione con ingredienti che vanno dallo zafferano dop dell'Aquila agli agrumi della costa dei trabocchi. "In questa suggestiva cornice - ha detto D'Eramo - ancora una volta protagoniste sono l'assoluta qualità e la creatività dei prodotti Made in Italy e Made in Abruzzo".



