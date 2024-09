Jazz: premio Dale e tour con Gazzè per Di Teodoro nel 2024

Il premio Nino e Gianni Dale per la formazione didattica e la collaborazione con Max Gazzè segnano il 2024 del 31enne bassista e contrabbassista teramano, Emanuele Di Teodoro, docente al Vincenzo Bellini di Catania. Si tratta di uno dei più giovani docenti di musica jazz nei conservatori italiani.

Ben lunga è la lista di artisti con i quali ha avuto modo di collaborare e assolutamente trasversale l'impegno tra i vari generi musicali, dal jazz al pop, fino alla World Music.

"Quest'anno - spiega Di Teodoro - ho avuto il privilegio di partecipare al tour nazionale di Max Gazzè e dell'Orchestra popolare del saltarello, diretta da Danilo Di Paolonicola. La collaborazione con Max è stata particolarmente gratificante.

Essere il bassista di uno dei più noti artisti italiani, che nasce proprio come bassista, è motivo di grande orgoglio. Un momento particolarmente significativo è stato quando ci siamo esibiti entrambi al basso, riuscendo a realizzare un'intesa straordinaria, rendendo questa tournée un capitolo memorabile della mia carriera".

"Il 6 dicembre - aggiunge - si chiuderà il tour nazionale all'auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. In concomitanza con il concerto verrà presentato l'album, pubblicato in vinile e in formato digitale su tutte le piattaforme di streaming".

Tra i tanti colleghi che lo hanno voluto al loro fianco ci sono Federico Zampaglione dei Tiromancino, Gianluca Ginoble del Volo, Antonella Ruggiero, Orietta Berti, Povia, Eugenio Bennato, Grazia Di Michele, Kelly Joyce. In ambito più strettamente jazzistico ha condiviso i palchi con Rossana Casale, Tiziana Ghiglioni, i trombettisti Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, i sassofonisti Maurizio Giammarco, Emanuele Cisi, Stefano 'Cocco' Cantini, Javier Girotto e Max Ionata, i chitarristi Bebo Ferra, Umberto Fiorentino e Fabio Zeppetella, il clarinettista Gabriele Mirabassi e i batteristi Fabrizio Sferra, Nicola Angelucci e Massimo Manzi.

"A breve - riprende Di Teodoro - inizierò la registrazione del mio album, che vedrà la partecipazione di Maurizio Giammarco al sassofono, una icona del jazz internazionale, e porterò a realizzazione anche un album dedicato al mio progetto su Charles Mingus dal titolo 'Open letter to Mingus'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA