Carabinieri, Del Campo 'massimo impegno verso la sicurezza'

"Il cittadino si deve sentire più sicuro e deve sapere che l'Arma è al suo servizio". Lo ha detto all'Aquila, nel presentarsi alla stampa, il colonnello Salvatore Del Campo, da qualche giorno nuovo comandante provinciale dei carabinieri dell'Aquila.

Originario di Scicli (Ragusa), classe 1980, coniugato, ha intrapreso la carriera militare nel 1995, frequentando dapprima la Scuola militare 'Nunziatella di Napoli per poi proseguire gli studi all'Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri in Roma. Laureato in Giurisprudenza all'università 'La Sapienza' di Roma nel 2003, negli anni seguenti ha conseguito la laurea in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna all'ateneo di 'Tor Vergata'.

Nei gradi di tenente e capitano è stato: comandante in sede vacante di compagnia presso la scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria; comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Bianco (Reggio Calabria); comandante delle compagnie carabinieri di Vico del Gargano (Foggia), Cerignola (Foggia) e Palermo San Lorenzo (Palermo).

Del Campo succede al colonnello Nicola Mirante trasferito a Roma al Comando generale dell'Arma.

"La provincia dell'Aquila - ha detto ancora - guardando le statistiche sulla sicurezza, si pone come una delle più sicure ma, osservando le dinamiche, vedo che in quest'area c'è grande sensibilità sulla percezione della sicurezza. Per questo assicuro massimo impegno".

"Lavoreremo - ha sottolineato - in linea di continuità con quanto fatto sino ad ora, nel solco della tradizione dei Carabinieri in provincia dell'Aquila, ad assicurare il massimo sforzo sul tema della sicurezza, della legalità. Continueremo ad operare in sicurezza in sinergia con le altre forze di Polizia, sotto la guida del prefetto dell'Aquila. Rivolgeremo particolare attenzione ai giovani, alle fasce deboli, quindi alla tutela delle persone maggiormente vulnerabili. In città vedo che c'è una grande partecipazione al bene comune e al discorso sicurezza. In centrale operativa ho potuto notare proprio questo fatto. I cittadini segnalano e collaborano con noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA