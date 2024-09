Torna 'Di corsa nella storia',nel ricordo della battaglia Ortona

Anche quest'anno l'Asd Ortona for Runners, insieme alla Onlus Crossraods Ortona, organizza per il 6 ottobre, la gara podistica "Di corsa nella storia" quarto trofeo Ortona Challenge in collaborazione con il comune di Ortona e il patrocinio, per la prima volta, dello Stato Maggiore della Difesa.

Per il 2024 la gara commemora il 65° anniversario della concessione dalla Presidenza della Repubblica della Medaglia d'Oro al Valor Civile la cui motivazione in parte, recita: "sopportava coraggiosamente, in occasione dell'ultimo conflitto, spaventosi bombardamenti aerei e terrestri, subendo la perdita di 1.314 dei suoi figli e la distruzione della maggior parte del suo patrimonio monumentale e edilizio". La battaglia tra gli alleati appartenenti alla 1^ divisione canadese e i tedeschi fu così cruenta e combattuta "casa per casa" da essere definita da Churchill la "Stalingrado d'Italia".

Il 6 ottobre vedrà i podisti iscritti intraprendere un circuito cittadino di circa 9 chilometri attraverso un percorso da ripetersi tre volte (1 volta per i non agonisti che volendo potranno farla comunque tutta) che toccherà i punti più suggestivi della martoriata cittadina abruzzese e punto estremo orientale della linea Gustav del 1943.

La corsa intende anche quest'anno assumere un contesto internazionale perché l'organizzazione ha esteso gli inviti al personale dell'ambasciata canadese di Roma insieme a quello delle altre ambasciate del Commonwealth (inglesi, indiani, neozelandesi, sudafricani e australiani) che hanno combattuto proprio ad Ortona, oltre alle comunità di Minturno e di Cassino con le quali esiste un gemellaggio con la cittadina abruzzese. È attesa anche la partecipazione di una rappresentanza di militari stranieri che lavorano sul territorio nazionale.

Sono già aperte le preiscrizioni alla gara attraverso l'invio della documentazione e dei propri dati all'indirizzo mail info@abruzzogare.com.



