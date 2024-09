Si inaugura MuDi, il museo diffuso del parco Sirente-Velino

La casa medievale che si candida ad essere la più piccola al mondo, oltre a 15 altre stazioni tra cantine, pagliai, stalle ed edifici antichi messi a disposizione dagli abitanti, ciascuno dedicato ad un personaggio abruzzese, fatto storico o concetto particolare, faranno parte di MuDi, museo diffuso del parco naturale del Sirente-Velino, che varrà inaugurato sabato 21 settembre a Goriano Valli, frazione che oggi conta circa 80 abitanti nel comune di Tione degli Abruzzi.

Sorto dall'idea dell'abruzzese Fausto Di Giulio, responsabile per Europa e Asia di Rex Roundtables, società che si occupa di innovazione e ricerca condivisa multisettoriale per l'imprenditoria, il museo avrà come prima stazione il "Me-To-Me, il Rex Leader Museum for The Future", ispirato dall'Institute for the Future di Palo Alto nella Silicon Valley, per diventare luogo d'introspezione in cui rigenerarsi dal frenetico ritmo quotidiano, riconnettersi con se stessi e la natura.

Con l'apertura dei battenti del museo, la cerimonia di consegna dei "MuDi Sirente Awards" a 17 personalità impegnate nella rinascita dell'Abruzzo, da Leonardo De Amicis che sarà presente a Dacia Maraini e Riccardo Milani che figureranno in video, e condotta dal regista e attore Walter Nanni. Diverse le categorie dei riconoscimenti: Ri-abitare, Restanza, Industria Responsabile, Salutogenesis, Antropologia, Lungimiranza, Archeologia, Turismo Esperenziale, Cinema e Spettacolo, Web, Volontariato, Artigianato, Innovazione, Arte, Filantropia Esg.

La giornata parte alle 9.45 con la conferenza stampa di presentazione e la cerimonia di consegna dei "MuDi Sirente Award" nella piazza del Monumento ai Caduti, con l'intervento, oltre che dell'ideatore di MuDi, Di Giulio, anche del sindaco di Tione degli Abruzzi Stefania Mariani, del presidente del Parco Naturale Sirente Velino Francesco D'Amore e del presidente della Cooperativa di Comunità Massimo Pedone, insieme a quelli dei sindaci, amministratori e autorità provinciali e regionali.

All'evento prenderanno parte anche giornalisti e appassionati di storia come Angelo Di Nicola e Giustino Parisse, Sandro Zecca e Maria Grazia Guidone, che racconteranno in pillole personaggi ed eventi aquilani, dalla fondazione del capoluogo all'assedio di Braccio Fortebraccio da Montone, da Celestino V a Fra Bernardinello da Fontavignone, vissuto e morto nel convento San Giorgio di Goriano Valli. Luca Di Vincenzo parlerà della flora e fauna del parco. A consegnare i premi, anche otto influencer abruzzesi.

Alle 11.30 la visita al castello di Goriano Valli, edificato a scopo militare nel XII secolo. Alle 15.30 il concerto per mandolino e chitarra di Francesco Mammola e Alfonso Brandi, nella chiesa di San Gaetano.

Alle 17 l'inaugurazione ufficiale del MuDi, con visita a piedi tra le vie del borgo condotta dalle guide di Orsa Maggiore e illustrata dall'architetto Pasquale Di Gioacchino, dagli ingegneri Piero Tronca e Domenico Di Baldassarre, dalla professoressa Maria Lucia Carani, dalle esperte Saskia Steigleder e Maria Grazia Guidone, e dalla psicoterapeuta Carla Tiberi.

L'evento è a ingresso libero e la visita al museo è gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 settembre.





