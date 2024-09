Automotive, Marsilio propone a Commissione Ue revisione agenda

Ripensare l'agenda della transizione ecologica verso l'elettrico perché la sostenibilità "non deve essere solo ambientale, ma anche sociale" e inseguendo "obiettivi fuori portata per il mercato" si rischiano danni irreparabili. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine dell'Abruzzo Economy Summit, in corso fino a domani a Pescara.

"Lo sviluppo produttivo di un territorio è direttamente proporzionale agli investimenti di cui beneficia. Questo vale per l'Abruzzo, l'Italia e il resto del mondo. La particolare congiuntura che stiamo vivendo in alcuni settori produttivi è dovuta alla recessione del comparto industriale tedesco: penso a una quota importante della nostra economia regionale che esporta in Germania e che, ristagnando, provoca cassa integrazione, come nell'Automotive. Se l'Europa insegue obiettivi difficili da raggiungere - ha precisato - scaricando costi pesantissimi sulle imprese, il risultato è il ricorso agli ammortizzatori sociali o fabbriche che chiudono".

"La decisione politica, come evidenziato nel corso dell'intervento odierno dall'economista Pino Mauro, che ringrazio per la chiarezza, diventa fondamentale per indirizzare la crescita dei territori. Per questo - ha aggiunto Marsilio - intendo incoraggiare Parlamento e Commissione europei, attraverso un parere di cui sono relatore presso il Comitato delle Regioni, a ripensare l'agenda della transizione ecologica verso l'elettrico. La sostenibilità, infatti, non deve essere solo ambientale, ma anche sociale. Continuando a inseguire obiettivi irraggiungibili o fuori portata per il mercato rischiamo un danno irreparabile".



