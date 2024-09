Traumi collettivi e psiche dei giovani, convegno in Univaq

I segni del terremoto e delle restrizioni legate alla pandemia sulla psiche dei giovani sono al centro di una due giorni all'Aquila, in programma giovedì 19 e venerdì 20 settembre, al Centro Congressi Luigi Zordan, situato all'interno del Monastero di San Basilio. Il convegno nazionale, dal titolo 'La vulnerabilità biopsicosociale agli eventi traumatici: tra sfide e risorse nel mondo dei giovani', è organizzato dall'Università dell'Aquila e dal Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente insieme all'associazione Smile Onlus 'Rocco Pollice' con il patrocinio della Asl 1.

Nell'ambito del convegno, che vede quali presidenti la professoressa Rita Roncone e il professor Massimo Casacchia, i relatori affronteranno il tema dell'impatto di traumi collettivi, come il terremoto e la pandemia Covid-19, e di traumi individuali sull'equilibrio psicofisico dei giovani, particolarmente vulnerabili agli eventi traumatici, soprattutto se vissuti in età precoce.

La professoressa Laura Giusti, co-responsabile scientifica dell'evento, illustrerà un interessante lavoro condotto sull'autolesionismo nei giovani. Verranno analizzate altre devianze. İmran Gökçen Yilmaz Karaman, Visiting professor all'Università dell'Aquila, illustrerà dati inerenti i terremoti del febbraio 2023 nella provincia turca di Kahramanmaras.

Previste anche testimonianze di missioni e immigrazione. Nel corso dei lavori, come ogni anno, verranno premiati tre giovani ricercatori che hanno partecipato, con l'invio di un lavoro scientifico, all'ottava edizione del premio 'Rocco Pollice'.

A portare i saluti saranno il rettore dell'Università Edoardo Alesse, la direttrice del Dipartimento Mesva, Anna Maria Cimini, il vicesindaco dell'Aquila, Raffaele Daniele, il Direttore generale dell'Asl 1, Ferdinando Romano, e Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Abruzzo.

In collegamento la dottoressa Maria Pia Legge, direttrice del dipartimento di Salute Mentale della Asl 1, e la presidente della Società Italiana di Psichiatria, Liliana Dell'Osso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA