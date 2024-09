Percorsi per una scuola inclusiva, un corso ad Atri e L'Aquila

E' pensato per docenti di sostegno, docenti, assistenti e genitori il corso di formazione "Percorsi innovativi per una scuola inclusiva: Pei (Piano Educativo Individualizzato) e didattica inclusiva secondo le modifiche del D.L. 153/23" in programma ad Atri (Teramo) dal 23 al 26 settembre e poi all'Aquila dal 14 al 17 ottobre. Con il convegno "I sentieri della pedagogia verso infiniti traguardi possibili" il corso è stato presentato al Teatro comunale di Atri lo scorso fine settimana, l'evento sarà ripetuto all'Aquila il 12 ottobre, nella sala Ipogea del Consiglio regionale d'Abruzzo, rivolto al mondo della scuola e di interesse anche per famiglie e operatori che si confrontano ogni giorno con i molteplici aspetti dell'autismo.

"Saranno trattate, per così dire, le 'regole d'ingaggio' per l'inclusione scolastica che devono essere conosciute da tutti gli attori - dichiara Dario Verzulli, presidente dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus che organizza il corso - La Scuola ha l'obbligo di rispettarle, gli assistenti di applicarle e i genitori di conoscerle, altrimenti continueremo a vedere stanze per il sostegno, tagli per la docenza e perfino l'esonero, per alcuni ragazzi, per alcune materie".

Al convegno di presentazione del corso, già tenutosi ad Atri e in programma anche all'Aquila, partecipano Evelina Chiocca, presidente del Coordinamento nazionale insegnanti di Sostegno e della neonata Federazione Osservatorio 182; Fabio Filosofi, ricercatore post-doc in Pedagogia sociale presso l'Università degli Studi di Trento; Raffaele Iosa, psicologo e già Direttore Didattico presso USR del Veneto e dell'Emilia Romagna; Vincenzo Antonio Gallo, docente di Didattica dell'inclusione all'Università degli Studi del Molise; Dario Ianes, Ordinario di Pedagogia speciale e Pedagogia dell'inclusione presso Libera Università di Bolzano. "Si parla di bisogni specifici e non speciali!" ha sottolineato Filosofi nel suo intervento ad Atri.

Iosa, dal canto suo, ha reso alla platea dati che non lasciano indifferenti nella crisi che il sistema educativo italiano sta attraversando. "Non si può non notare che ci sono 315.000 ragazzini disabili nella nostra scuola". Ianes che ha sottolineato che "la struttura Organizzativa normativa è ottima, ma le persone svolgono scorrettamente il compito". Ianes ritiene non sano "continuare a usare una struttura distorta e distorsiva, occorre invece abilitare i contesti, dare competenze anche abbastanza semplici".

Il corso di formazione si terrà ad Atri, dalle 15 alle 18, nei giorni 23, 24, 25 e 26 settembre nell'Aula Magna del Liceo "L. Illuminati"; all'Aquila, dalle 15 alle 18 di dei giorni 14, 15, 16 e 17 ottobre, nell'aula magna dell'I.I.S. "Amedeo d'Aosta" .

Per iscrizioni e informazioni https://landing.scuolawebinar.it/includiamoci .



