Maltempo a Pescara, prima stima dei danni

Primo sommario bilancio dei danni provocati a Pescara ieri dal maltempo. Questa mattina conferenza del vice sindaco di Pescara Maria Rita Carota e degli assessori alla Protezione Civile Massimiliano Pignoli e all'Ambiente Cristian Orta. "In città si è verificato un evento straordinario a livello di precipitazioni. Il bollettino prevedeva un'allerta gialla e dunque non particolarmente impegnativa a livello di emergenza. In realtà poi c'è stata una quantità di pioggia che cade nel mese più piovoso dell'anno e nello specifico 93 millimetri di pioggia. Uno scenario di fronte al quale la machina amministrativa ha risposto al meglio.Con gli assessori Orta e Pignoli abbiamo attivato il Coc in quanto alcune criticità richiedevano l'attivazione della struttura che ha funzionato. Ringrazio la Protezione civile, Ambiente, Pescara Multiservice e Polizia Locale per il gran lavoro fatto fino alla notte con la situazione tornata alla relativa tranquillità anche sul fronte scuole con la sola chiusura del Liceo Da Vinci per alcune infiltrazioni".

L'assessore all'Ambiente Cristian Orta ha spiegato che "il 9 agosto scorso e non ieri c'era stata la riunione operativa per la pulizia dei tombini così come è stato fatto in maniera anticipata con la pulizia da parte di Ambiente che solo ieri ha operato con 7 squadre". L'assessore alla Protezione Civile Massimiliano Pignoli ha poi aggiunto che "l'emergenza non è passata e siamo aperti con il Coc anche perché è previsto il peggioramento delle condizioni meteo dalle 18. Solo nella giornata di ieri abbiamo portato a termine oltre sessanta interventi. La notte scorsa sono rimasto tutta la notte all'interno dell'ufficio della Protezione Civile che voglio ringraziare. Non solo quella di Pescara ma anche le associazioni arrivate da fuori provincia e hanno lavorato nelle varie zone della città come Zona ospedale, Portanuova, viale Riviera, zona Tiburtina, San Donato e San Silvestro solo per citare alcune zone di intervento. Voglio ringraziare i volontari e la Polizia Locale anche per aver salvato automobilisti passati sotto il ponte Capacchietti, nonostante il semaforo fosse rosso. Infine ribadiamo che tutte le scuole di nostra competenza sono regolarmente aperte".



