Pettinari, aprono scuole, via Ferrari e limitrofe impraticabili

Continuano a Pescara i disagi su via Ferrari, via Bassani e strade limitrofe "dove soprattutto nelle ore mattutine si creano code lunghissime che causano enormi ritardi agli utenti della strada. Macchine bloccate sin dall'incrocio tra via Aremogna, via Arapietra e via Passolanciano dove lo stravolgimento della viabilità sta creando enormi disagi agli automobilisti. Con la riapertura delle scuole si è verificato quello che purtroppo si prevedeva. Immettersi in queste arterie all'orario di apertura delle scuole significa perdere anche 40 minuti nel traffico e questo non è più sopportabile". E' quanto dichiara Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico "Pettinari per l'Abruzzo" e capogruppo in Consiglio comunale. "Chiediamo nuovamente all'amministrazione comunale di annullare questa viabilità e ripristinare la precedente. Abbiamo anche chiesto di rispettare il Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche (Peba) perché, oltre a creare grande disagio, la viabilità non rispetterebbe alcune previsioni del piano a tutela dei disabili. Insomma, un vero pasticcio che non devono certamente pagare i cittadini pescaresi, già costretti a vivere in una città insicura, sporca e in alcuni tratti maleodorante".



