Acquazzone a Pescara, allagati centro commerciale e strade

Allagamenti, automobilisti bloccati nei sottopassaggi e il centro commerciale Delfino chiuso perché invaso dall'acqua: sono alcune delle conseguenze di un acquazzone che per poco meno di un'ora ha interessato il capoluogo adriatico. Nel centro commerciale di via Nazionale Adriatica Nord sono in azione alcune squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute anche per la segnalazione del cedimento di parte di un controsoffitto. Sono una trentina, attualmente, le richieste di intervento in attesa di essere evase, tra le numerose pervenute alla sala operativa per allagamenti di esercizi commerciali o abitazioni in diverse zone della città.

"In particolare - segnala il consigliere comunale Domenico Pettinari - risulta allagata Via del Circuito dove in alcuni tratti l'acqua sta invadendo alcuni esercizi commerciali.

Chiediamo l'audizione del sindaco e dell'assessore alla Protezione Civile in commissione. Vogliamo sapere perché le strade si allagano dopo 10 minuti di pioggia, perché i tombini continuano ad essere ostruiti e perché l'asfalto nuovo in alcuni tratti si apre mettendo anche a serio rischio gli utenti della strada".

Intorno alle 14 erano oltre 200 le richieste di soccorso per allagamenti, infiltrazioni e danni giunte alla sala operativa del Comando di Pescara dei Vigili del Fuoco a seguito dell'intensa precipitazione in corso dalla tarda mattinata lungo la fascia costiera abruzzese. La perturbazione sta interessando maggiormente i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. A causa di infiltrazioni di acqua dalla copertura in una scuola elementare si è reso necessario spostare gli alunni in altri ambienti non coinvolti e disattivare l'alimentazione elettrica. Nel centro commerciale Delfino a causa di infiltrazioni dalla copertura, fanno sapere i Vigili del Fuoco, è stata interdetta una porzione del locale a seguito del probabile danneggiamento della controsoffittatura imbibita d'acqua.

