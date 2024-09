A14: chiusure notturne Roseto, Val Vibrata e Teramo-Giulianova

Sull'autostrada A14, per consentire attività di ispezione e ordinaria manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di oggi, martedì 17, alle 6:00 di domani, mercoledì 18, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Atri Pineto, al km 351+800 o di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo, al km 334+400.

Dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 settembre sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di San Benedetto del Tronto, al km 311+700 o di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo, al km 334+400.

Dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 settembre sarà chiusa la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Val Vibrata, al km 319+500 o di Roseto degli Abruzzi, al km 344+000.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA