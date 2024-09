Stadio Chieti, gratis donne e under 16, D'Agostino 'sia esempio'

Un esordio casalingo amaro per il Chieti, sconfitto ieri 1 a 0 dalla Forsempronese, ma di fronte a un pubblico straordinario, 3000 spettatori dei quali 2.400 paganti e donne e ragazzi ai quali la società neroverde, presieduta da Gianni Di Labio, ha riservato l'ingresso gratuito.

"E' stata una bellissima giornata ieri all'insegna dello sport a Chieti con tanti bambini e tante donne presenti allo Stadio Angelini per assistere alla partita del Chieti Calcio - commenta la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Maria Franca D'Agostino, che ieri ha raccolto l'invito del presidente della società Chieti F.C. 1922, Gianni Di Labio, il quale, insieme alla dirigenza, ha dato vita a un'iniziativa che garantisce l'ingresso gratuito allo stadio Angelini a tutte le donne e ai minori di 16 anni accompagnati da un familiare.

"E' un'iniziativa che dovrebbe essere presa come esempio da tutte le società sportive - aggiunge D'Agostino - E' stato un grandissimo successo che sicuramente avvicina molte più persone, soprattutto donne e famiglie, al gioco del calcio, dando un segnale di inclusività e soprattutto di non violenza. Per me è stato come tornare indietro nel tempo, quando il Chieti Calcio era molto seguito, ricordo Giuseppe De Amicis, Stefano Sgherri, Mattioli e Petrelli che erano gli idoli dei ragazzi e ragazze della città".

Nell'annunciare la gratuità per donne e ragazzi, la Chieti F.C. ha evidenziato di aver voluto "trasmettere un messaggio forte e chiaro: lo sport deve essere accessibile a tutti, senza barriere". Per la società "non è solo un atto simbolico, ma una manifestazione concreta dei valori di inclusività e partecipazione che vogliamo promuovere attraverso il calcio".





