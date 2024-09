Manutenzione straordinaria viadotto Sente-Longo, consegna lavori

Si è svolto questa mattina, a Belmonte del Sannio (Isernia) l'incontro per la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Sente-Longo. Ufficializzato l'inizio formale dell'intervento, alla presenza del presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, dell'assessore della Regione Molise Michele Marone, del dirigente Anas Antonio Marasco, del consigliere della Provincia di Chieti Carlo Moro e di diversi sindaci ed esponenti politici della zona.

I lavori di prima fase, valore di circa 9 milioni di euro, saranno eseguiti dall'impresa "Valori S.c.a.r.l." con una durata prevista, come riferito da ANAS, di un anno. "Un intervento molto atteso da cittadini e comitati dell'Alto Molise e dell'Alto Vastese che hanno avuto sempre a cuore la questione.

Come Provincia di Isernia - ha detto Presidente Saia - abbiamo fatto tutto il possibile per accelerare sulla partenza dei lavori, ora la gestione è nelle mani di Anas e della 'Valori S.c.a.r.l.'. Il nostro obiettivo resta quello di ottenere la ristatalizzazione totale dell'ex Istonia, che comprende anche il ponte Sente-Longo, in modo che la società per le infrastrutture stradali possa operare sull'arteria con appropriati fondi, assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria. Anas ha confermato che questa prima fase di lavori sul viadotto rappresenta un passaggio intermedio, sarà necessario lavorare per reperire ulteriori fondi per la completa riapertura. Il nostro impegno, l'impegno di tutti gli attori istituzionali, come già è stato, dovrà continuare a essere mirato verso questa direzione".



