L'Aquila, conclusi lavori segnaletica all'Istituto 'A.d'Aosta'

Sono stati conclusi i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nelle aree adiacenti all'I.S.S. "Amedeo D'Aosta" dell'Aquila, intervento necessario per la regolamentazione della viabilità e delle aree di parcheggio nelle aree di pertinenza dell'istituto. I lavori, per un importo complessivo di circa 29.000 euro, sono stati effettuati dalla ditta "Erreci segnaletica srlu" di L'Aquila.

"Desidero ringraziare tutto il settore Edilizia Scolastica della Provincia e la dirigente scolastica dell'Istituto - dichiara il consigliere provinciale con Delega in materia di Edilizia Scolastica L'Aquila Gabriella Sette - che hanno collaborato per la tempestiva conclusione dei lavori. Un ringraziamento anche al dirigente del settore edilizia scolastica Ing. Alessia Fagnani e all'Ing. Massimo Di Battista".





