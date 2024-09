Neve sulle cime del Gran Sasso e della Maiella

Appaiono imbiancate, oggi, in una bella giornata di sole le vette dell'Appennino in Abruzzo. Sul Gran Sasso, in località Campo Imperatore, la temperatura è scesa a -2.1°C a mezzanotte, come rilevato dalla stazione dell'associazione meteorologica 'Caput Frigoris', installata a quota 2132 nel Giardino Botanico. Attualmente la temperatura è di circa 5°C e non c'è vento.

Al Rifugio Franchetti, sul versante teramano del massiccio, a quota 2433 metri, registrata una minima di -3.9°C.

Abbondante nevicata anche sulla Maiella. La stazione meteo "La Madonnina", a quota 2003 metri, in località Majelletta - Blockhaus di Pretoro (Chieti), ha registrato una minima di -1.1°C; attualmente la temperatura è 1.9°C. A L'Aquila capoluogo sono state registrate minime che vanno dai 3.7°C ai 5.1°C nelle stazioni di Caput Frigoris installate in cinque località, dai 585 agli 810 metri di quota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA