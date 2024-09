Fimmg Abruzzo, totale vicinanza a personale ospedale Pescara

"La Fimmg, Federazione Medici di Medicina Generale, già in stato di agitazione dall'11 settembre scorso a causa delle notevoli difficoltà e criticità in cui si trovano a operare i Medici di Medicina Generale, anche rispetto ai sempre più frequenti atti di 'intolleranza' dei propri assistiti, nell'apprendere l'ennesimo gravissimo atto di aggressione fisica nei confronti di tutto il personale di Oncologia dell'Ospedale di Pescara esprime loro la più totale e sentita vicinanza e solidarietà". E' quanto si legge in una nota diffusa nel pomeriggio dalla segreteria regionale Abruzzo della Fimmg.

"Non passa giorno senza che vengano registrati atti di violenza verbale e fisica nei confronti degli operatori della sanità tutta. Sono sempre maggiori le difficoltà in cui si trovano a operare a causa delle inadeguate risorse frutto di continui tagli, carenze di personale e burocrazia asfissiante che, oltre a gravare sempre di più sul loro operato, provocano esasperazione anche nei pazienti. Nonostante ciò gli operatori della sanità continuano a lavorare con abnegazione e sacrificio.

Non è più tollerabile che l'Italia continui a destinare alla sanità una quota del Pil di gran lunga inferiore a Francia e Germania e di circa 2 punti in meno rispetto alla media europea, Tutto questo non è più accettabile - prosegue la FIMMG - e facciamo quindi appello a chi di dovere a rivedere il proprio atteggiamento nei confronti del Servizio Sanitario nazionale che, con la legge istitutiva 833 del 1978, ci aveva posti all'avanguardia a livello mondiale, e a intervenire con urgenza con provvedimenti e atti concreti per mettere fine a questa deriva di inciviltà. Il rapporto di fiducia reciproca tra operatori sanitari e pazienti è di fondamentale importanza per garantire al meglio le cure e deve essere assolutamente recuperato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA