Fiammata di Gpl in un agriturismo, due ustionati in ospedale

Una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto (Teramo) è intervenuta, nel pomeriggio, in località Marrocchi di Campli (Teramo) dove nel locale cucina di un agriturismo un'improvvisa fiammata di gas GPL ha investito due persone, un idraulico che stava eseguendo lavori di sistemazione delle apparecchiature di cottura e il figlio 34enne della titolare dell'attività. A causa delle ustioni riportate, riferiscono i Vigili del Fuoco, l'idraulico è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Sant'Omero; il 34enne, che ha riportato ustioni più estese, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Mazzini di Teramo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Campli.



