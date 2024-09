Ecco Starting digital, spazi e tecnologia disposizione delle Pmi

Non solo un Digital Innovation Hub che opera nel campo della trasformazione digitale delle piccole e medie imprese, supportandole nel percorso di innovazione tecnologica e digitale, ma anche un'agenzia di comunicazione che propone percorsi di consulenza, formazione, servizi digitali, organizzazione di eventi e uno spazio coworking aperto a freelance e imprese. E' Starting Digital, il Digital Innovation Hub di Confartigianato Chieti L'Aquila. Stamani l'inaugurazione nei nuovi locali adiacenti alla sede di Confartigianato, in piazza Falcone e Borsellino, a Chieti. Dopo il taglio del nastro e i saluti del sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e del presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo, sono intervenuti il direttore generale dell'associazione, Daniele Giangiulli, l'assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, e il parlamentare Guerino Testa.

La nuova realtà è aggiudicataria del bando sui "Poli di innovazione" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU".

In veste di Digital Innovation Hub, Starting Digital ha già avviato le attività relative alla fase di Assessment, un passaggio cruciale per identificare le esigenze digitali delle aziende e definire percorsi di innovazione mirati. Grazie a questo processo di analisi e valutazione, Starting Digital fornisce un supporto personalizzato alle imprese, aiutandole a comprendere le opportunità e le sfide che la trasformazione digitale presenta.

Lo spazio di coworking, già operativo, è dedicato a freelance, professionisti, imprese e a chiunque desideri condividere uno spazio di lavoro dinamico. Disponibili postazioni ad accesso orario o giornaliero e con abbonamenti mensili ed annuali. Presenti anche una sala riunioni, oltre a tutti gli strumenti tecnologici necessari.

"La nostra associazione - affermano il presidente e il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Saraullo e Giangiulli - ha da tempo raccolto la sfida dell'innovazione e della digitalizzazione delle imprese e oggi prende forma e concretezza un progetto che nasce da lontano. Con Starting Digital vogliamo essere di supporto alle imprese abruzzesi, quelle strutturate, ma anche e soprattutto quelle più piccole, affinché possano sfruttare tutti i vantaggi e le opportunità derivanti dall'universo digitale".

"I complimenti della Regione Abruzzo a Confartigianato Chieti L'Aquila - dichiara l'assessore Tiziana Magnacca - per aver saputo cogliere questa importante opportunità offerta dal Pnnr che ci traghetta verso la transizione digitale".



