Ciclismo: domenica a Pescara il Trofeo Matteotti

Domani si correrà a Pescara la 76/a edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo. Il via da piazza Duca degli Abruzzi sarà alle 12.45. La classica pescarese vivrà nel ricordo di Simone Roganti, scomparso per un malore all'età di 21 anni. Oltre a osservare un minuto di raccoglimento prima della partenza, il comitato organizzatore consegnerà un pensiero alla famiglia Roganti come segno di vicinanza e per tenere vivo il ricordo del giovane corridore di Spoltore che avrebbe dovuto prendere parte a questa corsa con la casacca della MG K Vis Colors for Peace.

A impreziosire il lotto dei team partecipanti sei squadre UCI World Tour: la UAE Team Emirates di Sjoerd Bax (vincitore dell'edizione 2023) e Diego Ulissi, il Team Jayco AlUla di Davide De Pretto e dell'ex tricolore Filippo Zana, l'Arkea B&B Hotels di Vincenzo Albanese (vincitore nel 2016), la Red Bull Bora Hansgrohe di Emanuel Buchmann e Lennard Kamna, la EF Education EasyPost di Esteban Chaves e l'Astana Qazaqstan Team di Alexey Lutsenko (vincitore ad aprile del Giro d'Abruzzo).

Tra le squadre UCI Professional al via il Team Corratec-Vini Fantini (con Valerio Conti vincitore nel 2020), la Q36.5 Pro Cycling Team, la VF Group-Bardiani CSF Faizanè, la Q36.5 Cycling Team, il Team Polti Kometa, l'Equipo Kern Pharma e la Bingoal WB. Presenti anche le formazioni UCI Continental: la MBH Bank Colpack Ballan CSB con il pescarese doc, figlio e nipote d'arte, Lorenzo Masciarelli. Al via anche la MG K Vis Colors for Peace, la UM Tools-Caffè Mokambo, la Work Service Vitalcare Dynatek, la Petrolike, il Team Technipes #inemiliaromagna e il JCL Team Ukyo. Nelle edizioni precedenti, tre i successi abruzzesi: Vito Taccone (1966), Danilo Di Luca (2004) e Ruggero Marzoli (2005).

Un atleta abruzzese manca sul podio dall'edizione 2012 (Fabio Taborre terzo).



