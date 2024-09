Costantini, 'soluzione Masci' disintegrata da addetti ai lavori

"Inaccessibilità, danni al commercio, traffico, disagi e rischi: la soluzione elaborata dal sindaco Carlo Masci e dall'amministrazione comunale di Pescara per la nuova viabilità e i parcheggi in via Pavone e Bassani e in via Ferrari è stata letteralmente disintegrata da tutti gli addetti ai lavori, nella riunione di oggi della commissione Controllo e garanzia". Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale Carlo Costantini. "Totale inaccessibilità per le persone con disabilità, in spregio al Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche recentemente approvato. Danni gravissimi per le attività commerciali e artigianali del centro, divenute inaccessibili a causa dell'avvio concomitante di lavori sull'area di risulta".

"Contestazioni anche da parte dell'Aci, nel merito e soprattutto nel metodo, tenuto conto che gli interventi di compensazione dei disagi procurati dai cantieri andavano progettati prima del loro inizio e non dopo. Insomma, un disastro su tutta la linea, destinato a durare anni e ad aggravarsi - conclude Costantini - se solo Masci riuscisse a far partire all'interno dell'area di risulta anche i lavori di realizzazione della nuova sede della Regione Abruzzo".



