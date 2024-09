Automotive, AI e transizione industriale, al via Uil Camp

Da oggi fino a sabato prossimo, 14 settembre, Vasto ospita la nuova edizione di Uil Camp, il progetto di alta formazione sindacale della Uil. "Transizione industriale e AI, persone e tecnologie insieme per un futuro migliore" è il tema sul quale cento giovani sindacalisti provenienti da tutta Italia si confronteranno insieme a professionisti, esperti del settore, istituzioni e vertici sindacali.

"Siamo onorati di accogliere l'edizione 2024 del campo scuola sindacale della Uil - commenta il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo - L'Abruzzo è stato scelto per ospitare l'iniziativa di quest'anno ed è un impegno importante che vedrà tutta l'organizzazione sindacale regionale coinvolta nella perfetta riuscita dell'evento. I giovani partecipanti avranno momenti di dibattito e discussione. L'intervento di professionisti e istituzioni a livello regionale e nazionale sarà l'occasione per discutere di temi fondamentali e importanti, quali automotive, Zes unica, transizione industriale e ambientale e tematiche riguardanti il sociale. Sono convinto che sarà una tre giorni molto importante che lascerà il segno della nostra regione nella mente e nel cuore di questi ragazzi".

Oggi il presidente Eures Fabio Piacenti presenta il rapporto sulla condizione occupazionale e retributiva giovanile. A seguire le opportunità della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes unica) a cura di Stefano Maria Cianciotta, componente del tavolo tecnico nazionale Zes e amministratore delegato Fira Abruzzo. Conclusioni affidate al tesoriere nazionale Uil, Benedetto Attili. Domani, venerdì 13 settembre, approfondimenti con il mondo accademico e lavori di gruppo su intelligenza artificiale e transizione industriale. Nel pomeriggio tavola rotonda su "Automotive: quale futuro tra transizione ecologica-industriale e nuovo mercato globale?" con la partecipazione di PierPaolo Bombardieri, segretario generale Uil, Fausta Bergamotto, sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Graziano Marcovecchio, presidente Pilkington Italia, Giuseppe Manca, responsabile delle risorse umane e relazioni industriali Italia Stellantis.

Sabato i giovani sindacalisti si confronteranno sul progetto "Inclusion-E" di Racesport e ACI SPORT con Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, Michele Del Grosso, presidente associazione Race Sport, Cristiano Martelli, presidente commissione Aci E Sport, Agnese Onofri, psicologa clinica e della salute, e il segretario organizzativo Uil Emanuele Ronzoni.

I partecipanti si ritroveranno al camping Grotta del Saraceno di Vasto, per consolidare e condividere competenze ed esperienze del percorso di crescita sindacale che li vede protagonisti.





