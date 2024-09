Viabilità Pescara, Pd 'Palese fallimento, basta esperimenti'

"Non è più possibile continuare a sperimentare sulla pelle dei pescaresi. La nuova viabilità in via Ferrari e via Bassani Pavone, con i nuovi posti auto insicuri ed il restringimento delle carreggiate, è un plateale fallimento che mette a rischio tutti: non vogliamo immaginare cosa rischia un'ambulanza diretta al vicinissimo Pronto soccorso. Il centrodestra ne prenda atto, e se non siamo di fronte all'ennesimo gioco tattico per conquistare qualche nomina o poltrona in più, i consiglieri di centrodestra che hanno manifestato criticità nei confronti di questo provvedimento votino in Consiglio comunale la nostra richiesta di revoca». Lo affermano i consiglieri comunali del Partito Democratico Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti, che annunciano la presentazione di una mozione in Consiglio comunale per chiedere al sindaco la revoca del piano.

"Politicamente censurabile il comportamento del sindaco Masci, che dopo nove mesi di immobilismo ora scarica sui tecnici le sue decisioni sulla viabilità deliberate dalla sua giunta il 6 agosto. Questo piano non ha alcun beneficio: i posti auto ricavati sono in gran parte frutto della semplice trasformazione dei parcheggi già esistenti in posti auto a pagamento, e i parcheggi ex novo risultano inutilizzabili per i disabili e pericolosi per tutti. Per questo chiederemo a tutti i consiglieri comunali di esprimersi e chiedere la revoca di questo piano, e per questo abbiamo anche chiesto la convocazione di una commissione controllo e garanzia con l'intervento degli esponenti politici, e non dei tecnici che sono semplicemente chiamati ad eseguire le loro decisioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA