Viabilità Pescara: Antonelli, 'è mancata la condivisione'

"Vorrei tornare sempre alle questione del metodo con cui vengono fatte le scelte. O c'è condivisione oppure si stabilisce che decide qualcuno e gli altri devono subire le scelte, ma così non si va da nessuna parte e soprattutto molto lontano". Ad esserne convinto l'ex presidente del Consiglio Comunale e oggi consigliere di Forza Italia Marcello Antonelli al termine della Commissione Sicurezza e Mobilità, convocata dal presidente Roberto Carota, per affrontare le problematiche relative alla viabilità di via Ferrari e via Pavoni Bassani.

Una discussione piuttosto animata visto che anche all'interno della maggioranza si sono levate voci di dissenso.

"Non tutti la pensano allo stesso modo - ha spiegato Antonelli - rispetto al riordino della viabilità in quella parte di città.

Credo ci siano condizioni di eccessiva pericolosità in tutta l'area della stazione. Sia nel sottopasso che in via Ferrari che in via Bassani. Che il provvedimento della Giunta non sia stato da tutti condiviso è un fatto e c'è poco da discutere".

Anche il M5S con Paolo Sola contesta la scelta della Giunta.

"Non possiamo che essere contrari a questa scelta - ha detto - come anche legittimato dalla città che è insorta. In Commissione si è anche certificata la spaccatura nel centrodestra perché una larga frangia della maggioranza che non condivideva questa scelta che è stata presa di imperio dal sindaco. Scelte fatte d'urgenza per mettere la toppa a scelte altrettanto disastrose".

Secondo il consigliere comunale Domenico Pettinari "oggi in commissione mobilità c'è stato l'ennesimo teatrino: il vero interlocutore e quindi l'assessore competente e il sindaco non erano presenti e come sempre hanno delegato il dirigente che non può rappresentare la volontà politica dell'Ente". "Noi - ha aggiunto - chiediamo da tempo di audire il sindaco o l'assessore competente in commissione e sistematicamente le nostre richieste vengono disattese dall'amministrazione che davanti ai reali problemi dei cittadini preferisce non metterci la faccia".





