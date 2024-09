Ristrutturazione finita, riapre il Lanciano Sport Center

Dopo i lavori di ristrutturazione durante la pausa estiva, pari a 300 mila euro, stamani ha riaperto, rinnovato e ampliato, il Lanciano Sport Center, ex Le Gemelle ed ex Baomarc, struttura comunale situata nel quartiere Santa Rita data in gestione. "Abbiamo rivoluzionato la struttura - ha detto il gestore Franco D'Intino - rendendo gli ambienti moderni, a vista e più funzionali, con design e finitura che hanno elevato gli standard qualitativi e l'estetica. Gli alti soffitti, con travi a vista, danno un senso di ampiezza, mentre colori e illuminazione creano un'atmosfera motivante".

Il progetto è stato redatto dall'architetto Sara Seccia.

Ampliata l'area fitness, di circa 140 metri quadrati, tra palestra e sale corsi, con la realizzazione di una nuova copertura lignea. È nato un nuovo blocco, con uffici e sala riunioni, e poi c'è stata la riorganizzazione degli spazi interni: ingresso e area ristoro, segreteria e area comune, locale di primo soccorso, locale medico e per la riabilitazione e fisioterapia. In arrivo la nuova area wellness, manca solo la sala sauna. Al taglio del nastro presenti anche il sindaco Filippo Paolini, il vice sindaco e assessore allo Sport Danilo Ranieri e l'assessore ai Lavori pubblici, Paolo Bomba". Il Lanciano Sport Center si sviluppa su di un'area di due ettari, di questi 3.300 metri quadrati sono coperti. Presentato anche lo staff tecnico con il medico dello sport Francesco Maria Confalonieri, il pluri iridato campione di bob, Antonio Tartaglia, di Casalbordino, poi c'è quella con la campionessa di apnea Ilenia Colanero, di Lanciano. Nel settore nuoto e pallanuoto c'è Francesco Mammarella con Domenico Fioravanti, ex nuotatore italiano, il primo a divenire campione olimpico nel nuoto in corsia e primo atleta a vincere la combinata 100 e 200 metri rana ai Giochi olimpici Sydney 2000. Per il sindaco Paolini: "Lo sport deve essere un'opportunità per tutte le famiglie e i ragazzi". Nel 2025 ci saranno nuovi investimenti esterni al Lanciano sport center.



