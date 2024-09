11 studenti di ingegneria Univaq assunti da Enel

Con firma della lettera di assunzione a tempo indeterminato, è cominciata all'Aquila la seconda edizione del programma di "Apprendistato Duale di Alta Formazione e Ricerca", avviato da Enel in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, per 11 studenti del corso di Laurea in Ingegneria elettrica. Un percorso di lavoro e formazione, che consentirà agli apprendisti di studiare e fare esperienza sul campo negli ambiti aziendali: distribuzione e generazione elettrica. Il protocollo d'intesa con UnivAq si colloca nel quadro delle iniziative, promosse da Enel, per una formazione di qualità a favore dei giovani, con elementi di innovazione legati alla transizione energetica e all'innovazione tecnologica. Quest'anno sono 11 gli studenti assunti grazie all'apprendistato duale. Nell'edizione precedente gli studenti sono stati 15. Ad oggi 26 giovani, provenienti da tutta Italia, hanno usufruito del curriculum di studi denominato "Energia". Il corso offre, oltre consolidata formazione in Ingegneria Elettrica dell'Università dell'Aquila, ulteriori contenuti, rispondenti alle attuali esigenze del mondo produttivo, collegate alla fase di transizione energetica e di trasformazione tecnologica e digitale dei processi di lavoro.

"La prosecuzione della collaborazione con Enel è per il nostro Corso di Laurea motivo di viva soddisfazione. Auguriamo ai nuovi partecipanti di poter coniugare al meglio le competenze accademiche e aziendali che vengono loro offerte in questo programma unico nel suo genere, e di poter davvero formarsi con passione ed impegno nel settore dell'Ingegneria Elettrica, che rappresenta una realtà in rapida espansione ed evoluzione tecnologica", ha detto il Professore Edoardo Fiorucci, presidente del Corso di Laurea in Ingegneria elettrica.

"Ancora un risultato eccellente del nostro Ateneo.

Congratulazioni agli ideatori e ai realizzatori, sia accademici che aziendali dell'iniziativa", ha commentato il Rettore di UnivAQ, Edoardo Alesse.

Video Enel: riparte Apprendistato Duale Alta Formazione e Ricerca







