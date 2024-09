Cervo carica turisti e forestali, ordinanza in arrivo a Scanno

Un cervo, a pochi metri dal lago di Scanno (L'Aquila) ha caricato un gruppo di turisti che si erano avvicinati all'animale per scattare alcune foto. Il gruppo, spaventato, ha chiesto l'intervento dei carabinieri forestali, giunti sul posto da Cansano: una volta arrivati per riportare la calma, anche i militari sono stati caricati dal cervo. Non ci sono stati feriti.

La vicenda ha spinto il sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni, a valutare un'ordinanza per applicare le distanze di sicurezza, che sarà adottata nelle prossime ore.

"Oggi stesso - ha spiegato - mi sono relazionato con la Asl e il Parco Nazionale per adottare provvedimenti. Dobbiamo tutelare l'esemplare e i cittadini, come avvenuto con gli orsi. E' bello immortalare i cervi, ma va fatto con tutte cautele, soprattutto nella stagione dell'amore".

Sul posto è intervenuto anche il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise che effettuerà servizi mirati, come confermano dall'ente.



