Teatro: 300 abbonamenti alla stagione di prosa di Sulmona

Oltre 300 abbonamenti sono stati sottoscritti, nell'arco di poche ore, a Sulmona per la Stagione di prosa 2024/2025 del Teatro Maria Caniglia: in poche ore sono stati sottoscritti.

Meta Aps, che ha allestito il programma, si è vista costretta a porre termine alla campagna abbonamenti, così da poter garantire a tutti la possibilità di procedere con l'acquisto di titoli singoli per i vari spettacoli in cartellone, dando spazio a chi per le più disparate motivazioni non procede con l'acquisto di un abbonamento.

"Ringraziamo tutti coloro i quali hanno deciso di abbonarsi alla stagione - dichiara il direttore artistico della stagione di prosa Patrizio Maria D'Artista - è per noi una manifestazione di affetto che ci sostiene nelle nostre scelte e nel nostro lavoro. Siamo dispiaciuti di non poter soddisfare tutte le richieste, fermandoci ad accogliere solo una parte di quelle pervenute".

Apertura di stagione sabato 16 novembre alle ore 21 con lo spettacolo 'L'Anatra all'arancia' con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, per la regia di Claudio Greg Gregori. I singoli biglietti saranno in vendita a partire da martedì 1° ottobre.

Per informazioni si può contattare il numero 329.9339837, collegarsi alle pagine social del teatro o al sito www.teatromariacaniglia.com, oppure scrivere una mail all'indirizzo info@teatromariacaniglia.com. Sono otto in totale gli spettacoli della stagione. La stagione proseguirà sabato 7 dicembre (ore 21) con 'Neapolis Mantra'. Domenica 22 dicembre (ore 18) Melania Giglio sarà protagonista di 'Edith Piaf - L'usignolo non canta più', accompagnata da Martino Duane con la regia di Daniele Salvo. Domenica 26 gennaio (ore 18) andrà in scena 'Arlecchino muto per spavento' di Stivalaccio Teatro. Si prosegue domenica 9 febbraio alle ore 18 con Rocco Papaleo che sarà protagonista dello spettacolo 'L'ispettore generale' di Nikolaj Gogol per la regia di Leo Muscato. Domenica 23 marzo alle ore 18 il Caniglia ospiterà in prima nazionale un caposaldo della letteratura americana: 'Moby Dick' di Herman Melville. La stagione di prosa si concluderà sabato 5 aprile alle ore 21 con lo spettacolo internazionale 'Hokuspokus' della Familie Flöz. o Gianfranco Di Piero.



