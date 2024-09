Grosso masso precipita e finisce contro muro stradale

Un masso di grosse dimensioni, largo circa due metri, si è staccato dalla parete rocciosa, finendo sulla carreggiata stradale. E' accaduto questa mattina, sulla strada 479 Sannite, a pochi metri dalla galleria di Anversa degli Abruzzi.

La caduta del masso ha provocato il cedimento di un parte del muro che si trova a bordo della carreggiata e che recentemente era stato oggetto di lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona assieme ai tecnici della Provincia dell'Aquila per le verifiche del caso e gli interventi di messa in sicurezza. Nelle prossime ore sarà effettuato in sopralluogo con il drone per verificare lo stato della parete rocciosa.

Traffico rallentato da circa tre ore.

Non si sono registrati danni a cose o persone né risultano feriti. Qualche pietra è caduta anche sulla strada che si trova a pochi metri dal lago di Scanno. Nel borgo lacustre è in corso l'intervento dei vigili del fuoco.



