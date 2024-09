Eures, al via selezione per offerte di lavoro in Germania

La possibilità di realizzare un percorso formativo e lavorativo nel campo dell'assistenza geriatrica in Germania è l'ultima proposta presentata da Eures Abruzzo, il servizio della Regione inserito nella rete Eures Italia che offre opportunità di esperienze professionali all'estero.

Fino a lunedì 23 settembre è possibile presentare la propria candidatura alle selezioni che permetteranno ai candidati idonei di intraprendere un percorso formativo, a cominciare dalla conoscenza della lingua tedesca, destinato a sfociare in una proposta di lavoro per figure altamente professionali nel campo dell'assistenza agli anziani. Per presentare la propria candidatura è necessario avere un'età tra i 23 e i 45 anni, avere un diploma di scuola media superiore, una minima esperienza nel campo dell'assistenza alla persona e la disponibilità ad imparare la lingua tedesca e vivere e lavorare in Germania.

È possibile presentare la candidatura all'indirizzo: https://forms.gle/Tgyu3FaC1oj4ChVM9 che permetterà di accedere ad un modulo in cui si chiede di inserire il proprio curriculum vitae, una foto, tutte le esperienze lavorative e indicando, infine, se si sta partecipando a corsi di formazione. Maggiori informazioni possono essere richieste inviando un'email all'indirizzo selezione.eures@regione.abruzzo.it.



