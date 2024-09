Stagione di prosa, otto spettacoli per il Teatro Caniglia

Un ricco calendario di spettacoli, eventi e approfondimenti caratterizzato da grandi protagonisti del panorama teatrale e culturale nazionale e internazionale.

Torna in scena la stagione di prosa nel Teatro Maria Caniglia di Sulmona: per il quinto anno consecutivo il cartellone è stato realizzato da Meta APS, affidataria della gestione della stagione di prosa, del teatro ragazzi e delle attività di produzione e collaterali del teatro sulmonese in partenariato con il Comune di Sulmona, con il sostegno della Regione Abruzzo, della Fondazione Carispaq e con il contributo di MC Costruzioni.

A inaugurare la stagione di prosa, composta anche quest'anno da 8 spettacoli, sabato 16 novembre alle ore 21:00 sarà lo spettacolo 'L'Anatra all'arancia' di Williams Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon, con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli.

Si torna in sala il 7 dicembre, con "Neapolis Mantra", di Mvula Sungani. Ultimo spettacolo del 2024 il 22 dicembre, "Edith Piaf", con Melania Giglio e Martino Duane e regia di Daniele Salvo.Il pomeriggio del 6 gennaio in scena "Il caso Jekyll" e Sergio Rubini nella doppia veste di artista e regista.

"Arlecchino muto per lo spavento" è lo spettacolo in programma domenica 26 gennaio", mentre il 9 febbraio al "Caniglia" arriva Rocco Papaleo in "L'ispettore generale". Il teatro sulmonese ospiterà la prima nazionale di "Moby Dick", con Moni Ovadia e Giulio Corso, il 23 marzo. Il sipario sulla stagione calerà il 5 aprile con "Hokuspokus", della compagnia tedesca Familie Flöz.

In programma anche cinque spettacoli "oltre la stagione".

"Attraverso linguaggi diversi affronteremo temi universali come la dualità della natura umana, la ricerca di sé, il confronto con il nostro lo più profondo e con l'altro e la costante necessità di ricercare la propria autenticità in un mondo sempre più frammentato, dove le innovazioni tecnologiche ridefiniscono continuamente il modo in cui interagiamo rendendo la comunicazione con l'altro un'esperienza sempre più complessa", ha dichiarato il direttore artistico della stagione di prosa Patrizio Maria D'Artista.



