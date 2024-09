In spiaggia a Petacciato schiusa di un nido di Caretta Caretta

Schiusa in nottata di un nido di Caretta Caretta a Petacciato Marina (Campobasso). Una cinquantina di tartarughe sono spuntate dalla sabbia, intorno alla mezzanotte, sotto lo sguardo delle Guardie ambientali Gadit della sezione di Termoli e degli operatori del Centro Studi Cetacei di Pescara che monitoravano il nido 24 ore su 24 da settimane. In poco tempo le piccole hanno raggiunto il mare. Le uova depositate sono circa un centinaio per cui è attesa nelle prossime ore una nuova schiusa.

"Questa notte finalmente la tanto attesa nascita delle tartarughe è iniziata regalandoci emozioni indimenticabili - dichiara Gianluca Barbuto, presidente delle Guardie ambientali Gadit di Termoli - In stretta collaborazione con i volontari del Centro Studi Cetacei ci siamo assicurati che le baby tartarughe raggiungessero in sicurezza il mare".

La deposizione delle uova risale a inizio luglio.



