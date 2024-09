Diciottenne muore travolto da auto pirata, donati gli organi

Ha donato cuore, fegato, reni, pancreas e cornee Alexandru Ionut Arteni, il diciottenne di Ortona (Chieti) morto dopo essere stato travolto da un'auto pirata, nella notte tra martedì e mercoledì, mentre era in bici.

Nella notte le operazioni di prelievo degli organi: il cuore, il fegato, un rene e il pancreas sono andati a Roma, un rene e le cornee all'Aquila. Il giovane, che era arrivato all'ospedale di Pescara in condizioni disperate, è morto ieri nel reparto di Rianimazione. Diagnosticata la morte encefalica, è partito il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale è stato certificato il decesso. Dopo l'assenso dei familiari alla donazione, è partito l'iter per il prelievo degli organi, coordinato dalla Rianimazione e dalla Asl di Pescara. Ieri mattina il pirata della strada è stato individuato. Si tratta di un artigiano della provincia di Chieti che si è presentato ai Carabinieri proprio quando i militari, impegnati nelle indagini, stavano per rintracciarlo. A trovare il giovane agonizzante, a terra, in via De Vitis, nel centro urbano di Ortona, intorno alle 3.30 di mercoledì scorso, era stato un automobilista che aveva subito lanciato l'allarme.



